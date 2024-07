Desafios na Estreia: Jorginho Enfrenta Mudanças no Coritiba Novo técnico do Coritiba, Jorginho terá que mexer na escalação para sua estreia no comando alviverde. O Coxa... Ric|Do R7 30/07/2024 - 08h23 (Atualizado em 30/07/2024 - 08h23 ) ‌



Coritiba perde dupla, e Jorginho terá que mudar escalação em estreia

Novo técnico do Coritiba, Jorginho terá que mexer na escalação para sua estreia no comando alviverde. O Coxa joga contra o Botafogo-SP no sábado (3), às 17h, no Estádio Santa Cruz.

