Desaparecimento Chocante: Jovem Encontra-se em Cárcere Privado

A mãe do jovem Adrian Rocha, de 17 anos, que está desaparecido desde o dia 16 de agosto, afirmou que recebeu... Ric|Do R7 26/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 21h11 )



Mãe descobre que jovem desaparecido está em “cárcere privado” após mensagem: “Te amo”

A mãe do jovem Adrian Rocha, de 17 anos, que está desaparecido desde o dia 16 de agosto, afirmou que recebeu uma mensagem do filho dizendo que está em “cárcere privado“. A família do adolescente reside em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

