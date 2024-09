Desaparecimento de atriz da HBO gera preocupação em São Paulo A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, está desaparecida desde segunda-feira (2), em São Paulo. Conforme informações dos amigos, ela […] O... Ric|Do R7 05/09/2024 - 12h21 (Atualizado em 05/09/2024 - 12h21 ) ‌



Maidê Mahl: saiba quem é a atriz da HBO desaparecida

A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, está desaparecida desde segunda-feira (2), em São Paulo. Conforme informações dos amigos, ela foi vista pela última vez no bairro Moema, na Zona Sul da cidade. Maidê Mahl é natural da cidade Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. A jovem trabalha como atriz e modelo. Ela já atuou em séries para streamings como HBO e da Star+.

