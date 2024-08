Desaparecimento de Criança Mobiliza Equipes de Busca no Paraná Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas... Ric|Do R7 17/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 17/08/2024 - 14h16 ) ‌



Criança de 2 anos desaparece enquanto brincava no quintal de casa, no PR

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa) e voluntários civis fazem buscas neste sábado (17) pelo pequeno Arthur, de 2 anos. A criança desapareceu por volta das 17h desta sexta-feira (16), em uma região de mata na Estrada Marumbi, área rural de Cambira, no Norte do Paraná, e ainda não foi localizada.

