Desaparecimento de Ísis completa 18 dias O Balanço Geral desta quinta-feira (27) traz as últimas novidades do caso do desaparecimento da adolescente Ísis Victoria Mizerski...

Caso do desaparecimento da jovem Ísis é destaque no Balanço Geral

O Balanço Geral desta quinta-feira (27) traz as últimas novidades do caso do desaparecimento da adolescente Ísis Victoria Mizerski, de 17 anos. As buscas pela jovem completam três semanas e a família busca apoio de um novo advogado.

