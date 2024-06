Desaparecimento de Ísis Victoria: 20 dias de buscas intensas

Ric |Do R7

Buscas pela jovem Ísis completam 20 dias: veja tudo o que se sabe

Nesta quarta-feira (26) completa 20 dias que Ísis Victoria Mizerski, de 17 anos, está desaparecida. A adolescente desapareceu no dia 6 de junho de 2024, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, após sair de casa para encontrar um homem, de aproximadamente 35 anos. A jovem estaria grávida do rapaz e marcou o encontro para discutir sobre a gestação.

