Desaparecimento de Ísis Victoria: Suspeito Enfrenta Acusações Graves O delegado Matheus Campos, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), declarou nesta sexta (9) que as investigações... Ric|Do R7 09/08/2024 - 11h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 11h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Caso Ísis: Marcos Rone vai responder por homicídio qualificado

O delegado Matheus Campos, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), declarou nesta sexta (9) que as investigações apontam para um homicídio qualificado, no caso do desaparecimento da adolescente Ísis Victoria Miserski.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Caso Ísis: Marcos Rone vai responder por homicídio qualificado

• Delegado afirma que existem três heróis e heroínas no caso Ísis

• Polícia investiga assassinato de segurança de bailão encontrada morta