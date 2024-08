Desaparecimento de jovem no Paraná levanta suspeitas de tráfico Adrian Rocha, de 17 anos, que está desaparecido desde o dia 16 de agosto, usava a moto do patrão para fazer... Ric|Do R7 28/08/2024 - 20h50 (Atualizado em 28/08/2024 - 20h50 ) ‌



Caso Adrian: jovem desaparecido no PR usava moto do patrão para tráfico

Adrian Rocha, de 17 anos, que está desaparecido desde o dia 16 de agosto, usava a moto do patrão para fazer as entregas do suposto envolvimento do jovem com tráfico de drogas. A família da vítima reside em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

