Desastre na estrada: caminhão desgovernado causa caos no Contorno Sul Um acidente impressionante foi registrado na manhã desta quarta-feira (23), no Contorno Sul, próximo ao viaduto da Rodovia do Xisto... Ric|Do R7 23/10/2024 - 09h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 09h28 )

Acidente impressionante: caminhão desgovernado arrasta 6 carros no Contorno Sul

Um acidente impressionante foi registrado na manhã desta quarta-feira (23), no Contorno Sul, próximo ao viaduto da Rodovia do Xisto, em Curitiba. Um caminhão desgovernado, provavelmente com problema nos freios, atingiu seis carros que seguiam na pista sentido Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

