Descoberta Chocante: Barracão com Cerveja Falsa é Desmantelado na Grande Curitiba A Polícia Militar do Paraná (PMPR) encontrou um barracão com cerca de 600 engradados com cerveja falsa, em... Ric|Do R7 07/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 10h16 )



Polícia encontra barracão com 600 engradados de cerveja falsa na Grande Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) encontrou um barracão com cerca de 600 engradados com cerveja falsa, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

