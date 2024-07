Descoberta chocante: homem é encontrado morto com marcas de tiro no PR Um homem de 31 anos foi encontrado morto nesta quinta-feira (18) entre os bairros Jardim Boa Vista e o Conjunto Madrid, em Mandaguari... Ric|Do R7 18/07/2024 - 17h03 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h03 ) ‌



Homem é encontrado morto com marcas de tiro no PR; boné e chinelo são pistas

Um homem de 31 anos foi encontrado morto nesta quinta-feira (18) entre os bairros Jardim Boa Vista e o Conjunto Madrid, em Mandaguari, no norte do Paraná. No local foram encontrados um par de chinelos, um boné e manchas de sangue.

