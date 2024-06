Descoberta chocante: Jovem é presa por desviar dinheiro do avô para apostar no Jogo do Tigrinho O RIC Notícias Noite vai mostrar uma reportagem sobre a prisão de uma jovem, de 22 anos, na cidade de Jussara, no Noroeste do Estado...

O RIC Notícias Noite mostra suspeita de roubar avô para usar no Jogo do Tigrinho

O RIC Notícias Noite vai mostrar uma reportagem sobre a prisão de uma jovem, de 22 anos, na cidade de Jussara, no Noroeste do Estado, na quinta-feira (27). Conforme a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a suspeita teria desviado R$ 179 mil da conta do avô para usar no Jogo do Tigrinho. Essa e outras notícias podem ser acompanhadas com Camila Andrade, que apresenta o programa a partir das 19h20.

