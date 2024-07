Descoberta incrível: fóssil de dinossauro é encontrado no RS Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) encontraram um fóssil de dinossauro parcialmente exposto, no interior...

Pesquisadores encontram fóssil de dinossauro após chuvas no RS

Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) encontraram um fóssil de dinossauro parcialmente exposto, no interior de São João do Polêsine, no Rio Grande do Sul. O achado acontece após as chuvas de maio, que provocaram enchentes no estado.

