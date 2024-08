Descoberta trágica: corpo de mulher desaparecida é encontrado em Curitiba Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na noite do último domingo (25), em uma casa localizada... Ric|Do R7 29/08/2024 - 13h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 13h51 ) ‌



Corpo encontrado em quintal é de mulher que estava desaparecida há um mês no PR Caroline de Souza Machado

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na noite do último domingo (25), em uma casa localizada na Vila Sabará, na Cidade Industrial de Curitiba. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o corpo é de Ivanete Bispo dos Santos Zanardine, de 50 anos, que estava desaparecida desde o dia 28 de julho.

