Desconvocação de Pedro: um golpe para a Seleção Brasileira A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a desconvocação do atacante Pedro da Seleção Brasileira. O jogador do Flamengo... Ric|Do R7 04/09/2024 - 19h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 19h31 )



Seleção Brasileira: Pedro se machuca em treino em Curitiba e é desconvocado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a desconvocação do atacante Pedro da Seleção Brasileira. O jogador do Flamengo sofreu um entorse no joelho esquerdo durante o treino desta quarta-feira (4), no CT do Caju.

