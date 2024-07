Descubra a Cidade Paranaense com Maioria Feminina na Câmara Municipal As mulheres são maioria do eleitorado brasileiro, sendo 52%, além disso, é o público que mais comparece nas... Ric|Do R7 30/07/2024 - 12h23 (Atualizado em 30/07/2024 - 12h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulheres são maioria na câmara em apenas uma cidade do PR; veja onde

As mulheres são maioria do eleitorado brasileiro, sendo 52%, além disso, é o público que mais comparece nas eleições. No entanto, quando se trata de representatividade na política, são minoria.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulheres são maioria na câmara em apenas uma cidade do PR; veja onde

• Bate Pronto Paraná entrevista Tcheco, treinador campeão da Divisão de Acesso

• Polícia investiga novos suspeitos de participação no caso Ísis; veja no Balanço Geral