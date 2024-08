Descubra a Conexão Surpreendente de Silvio Santos com o Paraná O apresentador Silvio Santos mantinha ligação com o Paraná através da sua amizade com o também comunicador... Ric|Do R7 17/08/2024 - 13h26 (Atualizado em 17/08/2024 - 13h26 ) ‌



Silvio Santos e a ligação com o Paraná: genro de Pato Branco e empresas no estado

O apresentador Silvio Santos mantinha ligação com o Paraná através da sua amizade com o também comunicador Carlos Massa, o Ratinho, seu genro Alexandre Pato, que é natural de Pato Branco, e com uma rede de lojas que teve no estado.

