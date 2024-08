Descubra a Fusão de Sabores que Está Conquistando Curitiba! O restaurante Nuu Nikkei, localizado no bairro Bigorrilho, em Curitiba, apresenta um novo cardápio a partir... Ric|Do R7 10/08/2024 - 13h45 (Atualizado em 10/08/2024 - 13h45 ) ‌



Japão, Peru, Brasil: Chef aposta em fusão de sabores em restaurante de Curitiba

O restaurante Nuu Nikkei, localizado no bairro Bigorrilho, em Curitiba, apresenta um novo cardápio a partir deste mês de agosto. Com uma fusão de sabores que vai do Peru ao Japão, sem perder os temperos brasileiros e o toque italiano, o chef Carlos Alata apresenta uma carta especial aos curitibanos.

