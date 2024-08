Descubra a Origem das Impressionantes Cataratas do Iguaçu Cataratas do Iguaçu é formada por rio que se inicia na capital. Reportagem Especial: Cataratas do Iguaçu, que atrai 2 milhões de... Ric|Do R7 16/08/2024 - 12h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 12h16 ) ‌



Cataratas do Iguaçu é formada por rio que se inicia na capital

Cataratas do Iguaçu é formada por rio que se inicia na capital. Reportagem Especial: Cataratas do Iguaçu, que atrai 2 milhões de turistas por ano, é formada pelo caminho do Rio Iguaçu, que inicia no limite entre São José dos Pinhais e Curitiba.

