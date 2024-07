Descubra a previsão do tempo para Curitiba amanhã! A expectativa para esta quinta-feira (04) é do clima seguir sem mudanças significativas e ainda deve se manter um começo de manhã...

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (04/07/2024), segundo o Climatempo

A expectativa para esta quinta-feira (04) é do clima seguir sem mudanças significativas e ainda deve se manter um começo de manhã mais gelado no Paraná. Em Curitiba, a previsão do tempo é do dia começar com mínima de 11°C e ao longo da tarde atingir a máxima de 25°C, de acordo com o Climatempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (04/07/2024), segundo o Climatempo

• Caso Ísis: polícia suspende buscas e analisa DNA; os detalhes no Cidade Alerta

• Acidentes graves viralizam nas redes; Uma fuga fatal e um desvio arriscado em obra na rodovia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.