Descubra a previsão do tempo para Curitiba hoje (18/07/2024)! Um novo veranico no país começa a atuar nesta quinta-feira (18), de acordo com o Climatempo. Logo, haverá elevação de temperatura... Ric|Do R7 18/07/2024 - 06h10 (Atualizado em 18/07/2024 - 06h10 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba hoje (18/07/2024), segundo o Climatempo

Um novo veranico no país começa a atuar nesta quinta-feira (18), de acordo com o Climatempo. Logo, haverá elevação de temperatura e ausência de chuva no Paraná. A previsão do tempo para Curitiba nesta quinta (18) é de mínima na casa dos 11°C e máxima de 20°C.

