Descubra a verdade sobre a cocaína rosa no caso de Liam Payne

Cocaína rosa: o que é substância encontrada no corpo de Liam Payne

O teste toxicológico de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, revelou que havia em seu organismo uma mistura de drogas conhecida como “cocaína rosa”. Encontrada em pó ou comprimido, a cocaína rosa, ou tusi, é composta por substâncias com efeitos variados e, apesar do nome, a substância não contém necessariamente cocaína.

