Descubra as datas das convenções partidárias em Cascavel Em Maringá, os partidos políticos já começaram a divulgar as datas das convenções partidárias dos pré-candidatos à prefeitura de... Ric|Do R7 18/07/2024 - 19h33 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h33 ) ‌



Cascavel: veja as datas das convenções partidárias de pré-candidatos à prefeitura

Em Maringá, os partidos políticos já começaram a divulgar as datas das convenções partidárias dos pré-candidatos à prefeitura de Cascavel. As convenções que servem para oficializar as candidaturas para prefeito/a, começam neste sábado (20) e vão até 5 de agosto.

