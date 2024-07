Descubra as melhores atividades para crianças em Curitiba antes da volta às aulas O recesso do mês de julho está acabando, mas ainda dá tempo de aproveitar o tempo com as crianças antes da volta às aulas. As escolas... Ric|Do R7 19/07/2024 - 16h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 16h33 ) ‌



Confira atividades para crianças, em Curitiba, antes da volta às aulas

O recesso do mês de julho está acabando, mas ainda dá tempo de aproveitar o tempo com as crianças antes da volta às aulas. As escolas estaduais do Paraná retornam na quarta-feira (24), enquanto as particulares têm o retorno marcado para segunda-feira (22).

