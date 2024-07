Ric |Do R7

Descubra as modalidades dos Jogos Olímpicos de Paris Os Jogos Olímpicos de Paris são a 25ª edição do maior evento esportivo do mundo. Em 2024, serão disputadas 48 modalidades diferentes...

‌



A+

A-

Há 10 dias dos Jogos Olímpicos de Paris veja as modalidades que serão disputadas

Os Jogos Olímpicos de Paris são a 25ª edição do maior evento esportivo do mundo. Em 2024, serão disputadas 48 modalidades diferentes, duas delas incluídas no programa pela primeira vez. A competição será disputada entre os dias 26 e 11 de julho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Há 10 dias dos Jogos Olímpicos de Paris veja as modalidades que serão disputadas

• Celta de Vigo está em Curitiba em busca de novos talentos

• Mulher comemora aniversário sozinha em restaurante e é surpreendida; assista