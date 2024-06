Descubra as novidades da semana na Alep! A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), abre a semana com a votação do Fundo Paraná. Estabelecido no projeto de lei 1032/2023,...

Votação do Fundo Paraná e homenagens na semana da Alep – 24 a 28 de junho

A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), abre a semana com a votação do Fundo Paraná. Estabelecido no projeto de lei 1032/2023, o Fundo tem como objetivo o apoio para o desenvolvimento tecnológico e científico. A proposta estabelece os termos para garantir a transferência de recursos.

