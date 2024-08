Descubra as Novidades do Palco Indie no Rock In Rio! A organização do Rock In Rio anunciou o line-up do palco Supernova, presente nas edições de 2019 e 2022,... Ric|Do R7 02/08/2024 - 08h03 (Atualizado em 02/08/2024 - 08h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Supernova: Rock In Rio anuncia lista de atrações do ‘palco indie’ do festival

A organização do Rock In Rio anunciou o line-up do palco Supernova, presente nas edições de 2019 e 2022, confirmado mais uma na Cidade do Rock. O palco estará próximo ao New Dance Order e ao Espaço Favela, em um local amplo.

