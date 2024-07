Descubra as Oportunidades em Cursos de Idiomas nas Universidades Estaduais! As universidades estaduais de Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Oeste do Paraná e Norte do Paraná abriram... Ric|Do R7 29/07/2024 - 22h22 (Atualizado em 29/07/2024 - 22h22 ) ‌



Universidades estaduais ofertam 1,4 mil vagas em cursos de idiomas; confira

As universidades estaduais de Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Oeste do Paraná e Norte do Paraná abriram inscrições para cursos de idiomas. Ao todo, são 1.418 vagas para 57 turmas distribuídas em inglês, espanhol e francês.

