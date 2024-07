Descubra como corretores de imóveis estão resolvendo o problema da inadimplência de inquilinos A inadimplência no aluguel de imóveis no Brasil fechou em 3,69% no mês de maio de 2024 e é um dos maiores desafios enfrentados pelos...

Alto contraste

A+

A-

Corretores de imóveis podem zerar problema com inadimplência de inquilinos

A inadimplência no aluguel de imóveis no Brasil fechou em 3,69% no mês de maio de 2024 e é um dos maiores desafios enfrentados pelos corretores de imóveis no dia a dia. É também uma grande dor de cabeça aos proprietários. Mas centenas de corretores em todo o Brasil tem usado uma solução inovadora que pode aliviar esse peso: a Mell.ro. Essa plataforma não apenas garante o pagamento do aluguel, mas também oferece uma série de funcionalidades gratuitas que facilitam a gestão de imóveis.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Caminhoneiro morre carbonizado em acidente no Paraná: “Saudades eternas”

• Corretores de imóveis podem zerar problema com inadimplência de inquilinos

• Imagens de apartamento onde jovem foi agredida comprovam ação violenta; vídeo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.