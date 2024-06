Descubra como garantir atendimento especial nas eleições Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, muitos eleitores portadores de deficiência se perguntam como solicitar atendimento...

Alto contraste

A+

A-

Veja como solicitar o atendimento especial no dia das eleições

Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, muitos eleitores portadores de deficiência se perguntam como solicitar atendimento especial no grande dia. Entretanto, isso tem a ver com a situação do Cadastro Eleitoral.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Veja como solicitar o atendimento especial no dia das eleições

• PMPR promove passeio ciclístico; inscrições estão abertas

• Onda de frio atinge o PR neste fim de semana e temperaturas podem chegar a -2ºC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.