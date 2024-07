Descubra como os cães são essenciais para as atividades em fazendas e haras A lida diária com os animais nas fazendas impõe desafios aos produtores rurais com bovinos, equinos ou outros...

Mais que companheiros: cães desempenham papel fundamental nas tarefas em fazendas e haras

A lida diária com os animais nas fazendas impõe desafios aos produtores rurais com bovinos, equinos ou outros animais de produção. O uso de cães está entre as mais recomendadas opções para contribuir com a rotina em haras, centros de treinamentos, provas equestres e a condução de gado. “Determinadas raças têm mais habilidades para realizar tarefas de rotina, mas os cães também desempenham importante papel emocional na propriedade”, destaca Maria Amélia Salviano, Gerente de Marketing Equinos da Vetnil.

