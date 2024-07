Descubra como participar do próximo sorteio do Nota Paraná O próximo sorteio do Nota Paraná vai ocorrer na segunda-feira (8), com a distribuição de mais de 35 mil prêmios. De acordo com a...

Alto contraste

A+

A-

Próximo sorteio do Nota Paraná vai distribuir 35 mil prêmios

O próximo sorteio do Nota Paraná vai ocorrer na segunda-feira (8), com a distribuição de mais de 35 mil prêmios. De acordo com a Secretaria da Fazenda, foram liberados 59 milhões de bilhetes para consumidores e instituições sociais participantes do programa durante esta semana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Aposentada perde mais de R$ 200 mil em golpe de falso Arnold Schwarzenegger

• Próximo sorteio do Nota Paraná vai distribuir 35 mil prêmios

• Boa da Pan desta terça (02) destaca o Festival Internacional de Danças Urbanas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.