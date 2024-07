Descubra como se tornar um mesário nas eleições de 2024 As inscrições para ser mesário nas eleições municipais de 2024 já estão abertas. Como parte essencial do processo eleitoral, esses...

Alto contraste

A+

A-

Mesário nas eleições de 2024: veja como se candidatar

As inscrições para ser mesário nas eleições municipais de 2024 já estão abertas. Como parte essencial do processo eleitoral, esses voluntários têm o trabalho de receber o eleitorado, colher e conferir assinaturas no caderno de votação, asseguram a tranquilidade da seção e liberam a urna eletrônica no dia da eleição.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Mesário nas eleições de 2024: veja como se candidatar

• Foi convocado e não quer ser mesário? Veja as opções

• Veja quais são os benefícios de ser mesário nas eleições de 2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.