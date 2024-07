Ric |Do R7

Descubra mais sobre a Síndrome de Patau, condição do bebê Arthur, filho de Zé Vaqueiro

Síndrome de Patau: saiba o que é a condição do bebê Arthur, filho de Zé Vaqueiro

O filho do cantor Zé Vaqueiro, que tinha a rara Síndrome de Patau, morreu na madrugada desta terça-feira (9). O falecimento, do bebê Arthur, de 11 meses, foi confirmada nas redes sociais. Também chamada de Trissomia 13, a síndrome é definida pela presença de uma cópia adicional do cromossomo 13 em todas ou na maioria das células de uma pessoa.

