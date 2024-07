Descubra o aumento impressionante da vazão das Cataratas do Iguaçu O RIC Notícias Noite desta segunda-feira (15) vai mostrar que a vazão das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, chegou a 7,5 milhões...

RIC Notícias Noite mostra aumento da vazão das Cataratas nos últimos dias

O RIC Notícias Noite desta segunda-feira (15) vai mostrar que a vazão das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, chegou a 7,5 milhões de litros por segundo, cinco vezes acima da média de 1,5 milhão de litros por segundo, no último domingo (14). Além disso, a previsão é que atinja 9 milhões de litros por segundo, nesta segunda, devido às chuvas ao longo do Rio Iguaçu. O RIC Notícias Noite mostra essa e outras notícias que estão em destaque, no Paraná, a partir das 19h20 com Camila Andrade.

