Descubra o Autor Japonês que Está Prestes a Conquistar o Brasil! Um autor best-seller no Japão com identidade misteriosa terá um livro lançado no Brasil pela primeira vez... Ric|Do R7 07/08/2024 - 10h56 (Atualizado em 07/08/2024 - 10h56 ) ‌



Autor japonês misterioso terá livro lançado no Brasil pela primeira vez

Um autor best-seller no Japão com identidade misteriosa terá um livro lançado no Brasil pela primeira vez. O livro, “Strange Picture”, de Uketsu, tem a publicação prevista para 2025 pela Suma, do Grupo Companhia das Letras.

