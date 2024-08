Descubra o Combustível Mais Econômico no Paraná! Em média dos postos pesquisados no País, é mais vantajoso abastecer com gasolina no Paraná do que com etanol... Ric|Do R7 05/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 05/08/2024 - 12h26 ) ‌



Qual combustível é mais vantajoso para abastecer no Paraná?

Em média dos postos pesquisados no País, é mais vantajoso abastecer com gasolina no Paraná do que com etanol. Entre 21 e 27 de julho, o etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em seis estados e no Distrito Federal, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mas o Paraná ficou de fora da lista.

