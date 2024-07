Descubra o Fascinante Espetáculo 'Origo' no Teatro Positivo! Um espetáculo que propõe uma reflexão sobre de onde viemos e para onde vamos, chamado “Origo”, se apresenta... Ric|Do R7 25/07/2024 - 18h23 (Atualizado em 25/07/2024 - 18h23 ) ‌



Espetáculo circense ‘Origo’ será apresentado no Teatro Positivo

Um espetáculo que propõe uma reflexão sobre de onde viemos e para onde vamos, chamado “Origo”, se apresenta, no dia 4 de agosto, no palco do pequeno auditório do Teatro Positivo, em Curitiba.

