Descubra o Novo Programa que Revoluciona as Passagens Aéreas no Brasil! O Ministério de Portos e Aeroportos do governo brasileiro lançou nesta quarta-feira (24) o programa Voa Brasil... Ric|Do R7 25/07/2024 - 11h43 (Atualizado em 25/07/2024 - 11h43 ) ‌



Voa Brasil: saiba como comprar passagens aéreas por R$ 200 em novo programa

O Ministério de Portos e Aeroportos do governo brasileiro lançou nesta quarta-feira (24) o programa Voa Brasil, oferecendo passagens aéreas por até R$ 200 por trecho para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

