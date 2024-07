Descubra os contemplados de 2024 do Geração Olímpica e Paralímpica A Secretaria do Esporte do Paraná divulgou, nesta sexta-feira (05), a primeira lista de contemplados do Geração Olímpica e Paralímpica...

Secretaria do Esporte divulga quais os contemplados de 2024 do Geração Olímpica e Paralímpica

A Secretaria do Esporte do Paraná divulgou, nesta sexta-feira (05), a primeira lista de contemplados do Geração Olímpica e Paralímpica de 2024. Mais de mil nomes foram aprovados e passaram a receber auxílio do Governo do Estado do Paraná.

