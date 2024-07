Descubra os horários de votação para as Eleições 2024 As eleições municipais serão realizadas no dia 6 de outubro deste ano. Já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário....

‌



A+

A-

Eleições 2024: veja os horários de votação

As eleições municipais serão realizadas no dia 6 de outubro deste ano. Já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário. Nestas eleições serão votados os candidatos para vereador, composto por cinco dígitos, e prefeito, com dois dígitos. Confira os horários de votação considerando o horário de Brasília.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Eleições 2024: Descubra se você é obrigado a votar

• Shelley Duvall, de ‘O Iluminado’, morre aos 75 anos: “Voe, linda Shelley”

• Eleições 2024: veja os horários de votação