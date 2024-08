Descubra os Números do Eleitorado no Paraná: Mais de 8,6 Milhões de Votantes! O perfil do eleitorado paranaense contabiliza 8.645.891 votantes em todo o estado, sendo a maioria do gênero... Ric|Do R7 02/08/2024 - 21h49 (Atualizado em 02/08/2024 - 21h49 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Veja o perfil do eleitorado paranaense que soma mais de 8,6 milhões de votantes

O perfil do eleitorado paranaense contabiliza 8.645.891 votantes em todo o estado, sendo a maioria do gênero feminino ou não informado, com 53%.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Veja o perfil do eleitorado paranaense que soma mais de 8,6 milhões de votantes

• Indústrias paranaenses investem em eficiência energética para diminuir custos

• Paraná aumenta imunização de escolas, buscando amplificar os índices de vacinação