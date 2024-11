Descubra os tesouros da aviação clássica no Hangar 33 Hoje quero te convidar para um passeio pelo céu e a história! Conheça a Demoiselle de Santos Dumont e outros […] O post Conheça a Demoiselle... Ric|Do R7 18/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h48 ) twitter

Conheça a Demoiselle de Santos Dumont e outros aviões clássicos

Hoje quero te convidar para um passeio pelo céu e a história! Conheça a Demoiselle de Santos Dumont e outros aviões clássicos. Venha comigo e o empresário Dênis Lunelli numa visita ao Hangar 33, espaço de uma das principais coleções de aviões clássicos do Brasil. Ele fez um voo super especial com a Demoiselle, réplica da aeronovave que Santos Dumont pilotou na França em 17 de novembro de 1907. Também conhecemos dois Antonov que integram a coleção da Hangar 33. Além do T-Meia, ou North American T-6 Texan, primeiro modelo usado pela Esquadrilha da Fumaça, e outros clássicos da aviação de guerra. Vem conhecer!

