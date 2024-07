Descubra Quanto os Deputados do Paraná Gastaram em 2024! Os deputados federais do Paraná gastaram mais de R$ 7 milhões com cota parlamentar no 1º semestre de 2024... Ric|Do R7 25/07/2024 - 15h03 (Atualizado em 25/07/2024 - 15h03 ) ‌



Deputados paranaenses gastaram R$ 7 milhões em cotas parlamentares; veja ranking

Os deputados federais do Paraná gastaram mais de R$ 7 milhões com cota parlamentar no 1º semestre de 2024; um aumento de 15% em relação ao ano passado.

