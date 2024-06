Descubra se seu título de eleitor foi cancelado! As eleições municipais de 2024 acontecem em outubro, mas os eleitores que não estiverem com o título de eleitor regularizado não...

Alto contraste

A+

A-

Seu título de eleitor foi cancelado? Veja como descobrir Caroline de Souza Machado

As eleições municipais de 2024 acontecem em outubro, mas os eleitores que não estiverem com o título de eleitor regularizado não poderão votar. A consulta do documento pode ser feita pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Boa da Pan desta sexta (28) terá pocket show da banda Lady Die

• Seu título de eleitor foi cancelado? Veja como descobrir

• Caso Ísis: prima confirma gravidez e diz que jovem não queria abortar a criança



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.