Descubra Simpatias Poderosas para Começar o Mês com o Pé Direito! As simpatias no começo do mês já fazem parte da cultura brasileira. No geral, a prática é realizada para... Ric|Do R7 30/07/2024 - 21h35 (Atualizado em 30/07/2024 - 21h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Simpatias simples para o começo do mês com objetos de casa; confira

As simpatias no começo do mês já fazem parte da cultura brasileira. No geral, a prática é realizada para abrir caminhos e renovar as energias, mas também há simpatias para atrair sorte. Por isso, o portal RIC.com.br separou duas simpatias simples para você iniciar bem o mês. Confira:

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Idoso morre após acidente entre carro e bicicleta em Maringá

• Simpatias simples para o começo do mês com objetos de casa; confira

• Paraná registra recorde de casos de dengue desde que começou a contagem