Descubra tudo sobre as Eleições 2024! Em outubro de 2024 os paranaense que moram nos 399 municípios do estado vão às urnas escolher os novos prefeitos, vice-prefeitos...

Eleições 2024: perguntas e respostas de tudo o que você precisa saber

Em outubro de 2024 os paranaense que moram nos 399 municípios do estado vão às urnas escolher os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. As eleições 2024 acontecem no dia 6 de outubro.

