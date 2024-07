Descubra tudo sobre o Drex: a nova moeda digital do Brasil O Banco Central (BC) está desenvolvendo uma moeda digital brasileira com o nome Drex. Com o mesmo valor e mesma aceitação do real...

Drex: Tudo que você precisa saber sobre o real digital do Brasil

O Banco Central (BC) está desenvolvendo uma moeda digital brasileira com o nome Drex. Com o mesmo valor e mesma aceitação do real tradicional, a nova moeda promete trazer segurança a vários tipos de transações financeiras com ativos digitais e contratos inteligentes.

