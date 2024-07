Desembargador do PR afirma que "quem está assediando os homens são as mulheres" O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) Luís César de Paula Espíndola, causou polêmica ao...

Desembargador do PR afirma que “quem está assediando os homens são as mulheres”

O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) Luís César de Paula Espíndola, causou polêmica ao afirmar que "as mulheres estão loucas atrás de homem". Segundo ele, devido à escassez de homens no mundo, são elas que estão "cantando" e assediando. Essas declarações geraram controvérsias e debates sobre o assunto.

