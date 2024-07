Desembargador do TJPR recebeu salário de R$ 133 mil após polêmica O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) Luis Cesar de Paula Espíndola, que viralizou no dia 4 de julho, após falar...

Desembargador do TJ que se licenciou após polêmica recebeu salário de R$ 92 mil

O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) Luis Cesar de Paula Espíndola, que viralizou no dia 4 de julho, após falar que nos dias atuais são as mulheres que assediam os homens, recebeu em maio R$ 133 mil remuneração bruta, de acordo com o Portal da Transparência.

